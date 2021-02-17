ABD'de hanehalkı borcu 2020 sonunda 14,6 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika

ABD'de hanehalkı borcu 2020 sonunda 14,6 trilyon dolara ulaştı

17.02.2021 20:57
ABD'de hanehalkı borcu 2020 sonunda 14,6 trilyon dolara ulaştı, System.String[]

ABD'de hanehalkı borcu, 2020'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak 14,56 trilyon dolara ulaştı.

ABD'de hanehalkı borcu, 2020'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak 14,56 trilyon dolara ulaştı.

Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Rapora göre, Amerikalıların borcu, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,4 artarak 14,56 trilyon dolara yükseldi.

Söz konusu hanehalkı borcu, 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 206 milyar dolarlık artış gösterirken yıllık bazda 414 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.

Konut kredisi borçları 10 trilyon doların üzerine çıktı

Bu dönemde hanehalkı borcunda yaşanan artışta, düşük faiz oranlarının da etkisiyle konut kredileri (mortgage) kaynaklı borçlardaki yükseliş etkili oldu.

Konut kredileri, Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı alırken, söz konusu borç kalemi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 182 milyar dolar artarak 10,04 trilyon dolara çıktı.

Konut kredileri kaynaklı borçlar 2020'de bir önceki yıla göre 486 milyar dolarlık artış gösterdi.

Kredi kartı borçlarında azalış

Geçen yıl sonu itibarıyla ABD'lilerin en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,56 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,37 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 820 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Öğrenci kredileri kaynaklı borçlar, 2020'de bir önceki yıla kıyasla 47 milyar dolar artarken, otomobil kredileri kaynaklı borçlar 43 milyar dolarlık artış kaydetti.

Kredi kartı borçları ise geçen yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 108 milyar dolarlık azalış gösterdi. Kredi kartı borçlarındaki düşüş, 1999'dan bu yana kaydedilen en büyük yıllık azalış olarak kayıtlara geçti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kredi Kartı, konut, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de hanehalkı borcu 2020 sonunda 14,6 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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