ABD'de hapishaneden kaçan ikili 10 gün sonra ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de hapishaneden kaçan ikili 10 gün sonra ele geçirildi

10.05.2022 21:03
ABD'de hapishaneden kaçan ikili 10 gün sonra ele geçirildi

NEW ABD'nin Alabama eyaletindeki hapishaneden 29 Nisan'da kaçan ve yaklaşık 10 gündür ülke medyasının gündeminde olan biri hapishane görevlisi 2 kaçağın yakalandığı bildirildi.

NEW ABD'nin Alabama eyaletindeki hapishaneden 29 Nisan'da kaçan ve yaklaşık 10 gündür ülke medyasının gündeminde olan biri hapishane görevlisi 2 kaçağın yakalandığı bildirildi.

Indiana polisi, eski hapishane memuru Vicky White (56) ve Alabama Hapishanesinden kaçmasına yardım ettiği cinayet zanlısı Casey White'ın (38) polis aracıyla çarpışmasının ardından dün yakalandığını duyurdu.

İki kişiyi öldürmekten suçlanan Casey White'ın kazadan sonra teslim olduğu, aralarında "özel bir ilişki olduğu" öne sürülen Vicky White'ın ise silahıyla intihar ettiği ve hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İkilinin yaklaşık 10 gün süren kaçış hikayesi, peşlerine düşen polis arabasıyla yaşadıkları kaza sonucu biterken Vanderburgh ilçe polisi, kaçakların yakalanmasının onları görenlerin ihbarıyla mümkün olduğunu aktardı.

Olay

29 Nisan'da Alabama'nın Lauderdale İlçe Hapishanesinde çalışan Müdür Yardımcısı Vicky White'ın, cinayet zanlısı Casey White'ı kaçırdığı açıklanmış, ikili hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

Yetkililer, en az 2 yıllık bir ilişkileri olduğu telefon kayıtlarından tespit edilen ikiliden hapishane yetkilisi olan Vicky'nin, doktor kontrolü bahanesiyle Casey'i bir araca bindirip cezaevinden çıkardığı, sonrasında kendisinin de ortadan kaybolduğu bilgisini paylaşmıştı.

Vicky White'ın bir süredir emekli olmaktan bahsettiği, yaşadığı evini sattığı ve Casey White'ı kaçırdığı 29 Nisan'ın iş yerindeki son günü olduğu kaydedildi.

YORUMLAR
500
KKTC'de Kovid-19 vakaları 100'ün altında seyrediyor KKTC'de Kovid-19 vakaları 100'ün altında seyrediyor League of Angels: Chaos, bir efsane olmak için maceraya atıl League of Angels: Chaos, bir efsane olmak için maceraya atıl

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Alabama, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de hapishaneden kaçan ikili 10 gün sonra ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:41 Konya'da iki okul servisi çarpıştı! Kazada 9'u öğrenci toplam 14 kişi yaralandı
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
20:22 35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
20:20 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları
20:14 Babası vefat eden Fazıl Say'a "Gözümden düştü" dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı paylaşımı geldi
19:36 İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!
19:28 Sanat dünyasının tepki gösterdiği gece müzik yayın saati 01.00'e uzatıldı
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
19:09 Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 21:10:24. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de hapishaneden kaçan ikili 10 gün sonra ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement