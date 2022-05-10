ABD'de hapishaneden kaçan ikili 10 gün sonra ele geçirildi - Son Dakika

NEW ABD'nin Alabama eyaletindeki hapishaneden 29 Nisan'da kaçan ve yaklaşık 10 gündür ülke medyasının gündeminde olan biri hapishane görevlisi 2 kaçağın yakalandığı bildirildi.

Indiana polisi, eski hapishane memuru Vicky White (56) ve Alabama Hapishanesinden kaçmasına yardım ettiği cinayet zanlısı Casey White'ın (38) polis aracıyla çarpışmasının ardından dün yakalandığını duyurdu.

İki kişiyi öldürmekten suçlanan Casey White'ın kazadan sonra teslim olduğu, aralarında "özel bir ilişki olduğu" öne sürülen Vicky White'ın ise silahıyla intihar ettiği ve hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İkilinin yaklaşık 10 gün süren kaçış hikayesi, peşlerine düşen polis arabasıyla yaşadıkları kaza sonucu biterken Vanderburgh ilçe polisi, kaçakların yakalanmasının onları görenlerin ihbarıyla mümkün olduğunu aktardı.

Olay

29 Nisan'da Alabama'nın Lauderdale İlçe Hapishanesinde çalışan Müdür Yardımcısı Vicky White'ın, cinayet zanlısı Casey White'ı kaçırdığı açıklanmış, ikili hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

Yetkililer, en az 2 yıllık bir ilişkileri olduğu telefon kayıtlarından tespit edilen ikiliden hapishane yetkilisi olan Vicky'nin, doktor kontrolü bahanesiyle Casey'i bir araca bindirip cezaevinden çıkardığı, sonrasında kendisinin de ortadan kaybolduğu bilgisini paylaşmıştı.

Vicky White'ın bir süredir emekli olmaktan bahsettiği, yaşadığı evini sattığı ve Casey White'ı kaçırdığı 29 Nisan'ın iş yerindeki son günü olduğu kaydedildi.