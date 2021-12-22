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ABD'de Harvardlı bir profesör, Çin ile ilişkilerini gizlediği gerekçesiyle suçlu bulundu - Son Dakika

ABD'de Harvardlı bir profesör, Çin ile ilişkilerini gizlediği gerekçesiyle suçlu bulundu

22.12.2021 10:39
ABD'de Harvardlı bir profesör, Çin ile ilişkilerini gizlediği gerekçesiyle suçlu bulundu

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard'da bir profesör, Çin tarafından yürütülen bir işe alım programıyla ilgili "ilişkilerini gizlediği" gerekçesiyle suçlu bulundu.

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard'da bir profesör, Çin tarafından yürütülen bir işe alım programıyla ilgili "ilişkilerini gizlediği" gerekçesiyle suçlu bulundu.

Boston Federal Mahkemesi, ocak ayında tutuklanan üniversitenin kimya ve kimyasal biyoloji bölümünün eski başkanı 62 yaşındaki Charles Lieber'i, Çin'e yabancı teknoloji transferi ve fikri mülkiyete sahip insanları çekmek için oluşturulan Çin'in 'Bin Yetenek Planı'ndaki rolünü ve dahlini gizlediği gerekçesiyle suçlu buldu.

Lieber'in, Bin Yetenek Programı anlaşması çerçevesinde, kendisine Çin'in Wuhan Teknoloji Üniversitesi tarafından ayda 50 bin dolar para ve 158 bin dolar "yaşam masrafı" için ücret ödendiğini gizlediğini belirten savcılar, Wuhan Teknoloji Üniversitesinde bir araştırma laboratuvarı kurması için Lieber'e 1 buçuk milyon doların üzerinde bir para ödülü verildiğini iddia etmişti.

Lieber'in ise bunun karşılığında Wuhan Teknoloji Üniversitesi adına patent başvurusu yapmanın yanı sıra makaleler yayınlamayı ve uluslararası konferanslar düzenlemeyi kabul ettiği aktarılmıştı.

Lieber'in avukatı Marc Mukasey, savcıların suçlamalara ilişkin kanıtlarının bulunmadığını savundu.

Lieber, Ocak 2020'de tutuklandığından beri Harvard'dan ücretli idari izne ayrıldı.

Çin'in 2008'de bilimsel araştırma, yenilik ve girişimcilik alanlarında yetenekli uzmanları işe almak için geliştirilen Bin Yetenek Programı, yüksek paralar karşılığında Çin'e beyin göçüne neden olduğu gerekçesiyle pek çok kişi tarafından eleştiriliyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Harvardlı bir profesör, Çin ile ilişkilerini gizlediği gerekçesiyle suçlu bulundu - Son Dakika


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