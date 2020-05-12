ABD'de hastane krizine alternatif kongre merkezleri oldu - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'deki dev kongre ve fuar merkezleri hastanelere dönüştürülüyor. ABD'deki dev kongre ve fuar merkezleri koronavirüs hastanelerine dönüştürülmeye devam ediyor.

Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de sağlık ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında kriz yaşanıyor. Vaka sayılarının her gün arttığı ve hastanelerin ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığı ülkede dev kongre ve fuar merkezleri hastanelere dönüştürülüyor. Hastanelerdeki yatak sayısının yetersiz olmasından dolayı devasa toplantı merkezleri hastanelere dönüştürülmeye devam ederken New York, Washington, Chicago, Miami, Los Angeles ve Seattle eyaletleri başta olmak üzere büyük şehirlerdeki birçok toplantı merkezleri hastaneye dönüştürüldü.

WASHINGTON'UN EN BÜYÜK KONGRE MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), koronavirüs salgını kapsamında uzun süredir üzerinde çalıştığı Walter E Washington Kongre Merkezi'nin geçici olarak hastaneye çevirdi. Washington Kongre Merkezi, başkentin önemli toplantıları ve etkinlikleri için başlıca mekanlardan birisi olarak bilinirdi. Artık koronavirüsle savaşan şehir sakinleri için alternatif bir bakım alanı olarak kullanılacak. 18 milyon 600 bin dolarlık ihaleyi kazanan Virginia merkezli "Hansel Phelps İnşaat" adlı şirket, projeyi tamamlamasından sonra basın mensuplarına kapılarını açtı. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yönetim üyeleri ve federal yetkililerle son incelemelerinde bulundu. Bowser, kongre merkezinin dönüşümünü desteklerken, en iyi şekilde kullanılmasını umduğunu söyledi. Kongre ve fuar merkezi 437 yatak kapasitesiyle başlayacak ve bu haftadan başlayarak 100 hastayı kabul edecek. Bölge hastaneleri yoğunluk yaşadığında koronavirüsü hafif atlatan hastalar buraya yönlendirilecek.