ABD'de hava şartları nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal edildi

ABD'nin Colorado eyaletinde kar fırtınası nedeniyle bu hafta sonu yapılması planlanan 2 binden fazla uçuşun iptal edildiği duyuruldu.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı'nda hafta sonu yapılması planlanan 2 binden fazla uçuş iptal edildi. Dün yaklaşık 750 uçuşun, bugünse 1300'den fazla uçuşun iptal edildiği aktarıldı. Havalimanı sözcüsü Emily Williams, iptallerin hem iniş hem de kalkış için uygulandığın belirtti.