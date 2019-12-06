Son Dakika › Dünya › ABD'de hava üssüne silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika Dünya
ABD'de hava üssüne silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı
6 saat önce
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Pensacola Hava Üssü'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:58 Kaynak: DHA
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Pensacola Hava Üssü'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. ABD Donanması, silahlı saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.
Olay, Florida'da bulunan Pensacola Hava Üssü'nde meydana geldi. Yerel saatle 09.00'da silahlı bir saldırgan hava üssüne saldırıda bulundu. Saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, silahlı saldırganın öldürüldüğü ve durumun kontrol altına alındığı açıklandı.
ABD'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistanlı asker olduğu ortaya çıktı Son dakika: ABD'nin Florida'daki Patrick Hava Üssü bomba alarmı nedeniyle tahliye edildi Son dakika: Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 16 ölü, 32 yaralı Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı