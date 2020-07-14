ABD'de hava yolcusu mayısta Kovid-19 nedeniyle yüzde 89 azaldı - Son Dakika

ABD'de hava yolcusu mayısta Kovid-19 nedeniyle yüzde 89 azaldı

ABD'de hava yolunu kullanan yolcu sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovd-19) salgını nedeniyle mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 89 azaldı.

ABD'de hava yolunu kullanan yolcu sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovd-19) salgını nedeniyle mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 89 azaldı.

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ABD Ulaştırma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin hava yolu trafiği verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede hava yolunu kullanan yolcuların sayısı mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89'luk azalış kaydetti.

Bu dönemde hava yolunu kullanan yolcuların sayısında yaşanan sert düşüşte, Kovd-19 salgını etkili oldu. Ülkede hava yolunu kullanan yolcuların sayısı nisanda ise yıllık yüzde 96 oranın azalarak rekor düşüş göstermişti.

ABD'nin 20 büyük hava yolu şirketi, mayıs ayında 7,9 milyon yolcuya hizmet verdi. ABD'li hava yolu şirketlerinin geçen yılın aynı ayında taşıdığı yolcu sayısı 74,8 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkedeki iç hat uçuşları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 88 oranında azalırken, uluslararası uçuşlar aynı dönemde yüzde 98 oranında düşüş gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de hava yolcusu mayısta Kovid-19 nedeniyle yüzde 89 azaldı - Son Dakika Ekonomi
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