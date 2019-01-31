Son Dakika Haberleri: ABD'de Havaalanı Otoparkında Yangın

ABD'de Havaalanı Otoparkında Yangın

10 dakika önce

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı otoparkındaki araçlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

ABD'de Havaalanı Otoparkında Yangın, System.String[]
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı otoparkındaki araçlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı'nın otoparkında yangın çıktı. Otoparktaki onlarca aracın alev aldığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Havaalanı tarafından yapılan açıklamada, otoparkın bir bölümünün kapatıldığı, uçuşlarda aksama yaşanmadığı belirtildi.

Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. - NEW JERSEY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

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