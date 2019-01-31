ABD'de Havaalanı Otoparkında Yangın

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı otoparkındaki araçlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı otoparkındaki araçlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.



New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı'nın otoparkında yangın çıktı. Otoparktaki onlarca aracın alev aldığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.



Havaalanı tarafından yapılan açıklamada, otoparkın bir bölümünün kapatıldığı, uçuşlarda aksama yaşanmadığı belirtildi.



Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. - NEW JERSEY

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı

Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi

Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına, İtfaiyeci Abileri Yetişti

Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!