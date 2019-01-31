ABD'de Havaalanı Otoparkında Yangın
38 dakika önce
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı otoparkında büyük bir yangın çıktı.
ABD
'nin New Jersey
eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı otoparkında büyük bir yangın çıktı. Çok sayıda araç alev aldı.
New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı'nın otoparkında yangın çıktı. Otoparktaki onlarca aracın alev aldığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Havaalanı tarafından yapılan açıklamada, otoparkın bir bölümünün kapatıldığı, uçuşlarda aksama yaşanmadığı belirtildi. Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:06 Kaynak: İHA
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