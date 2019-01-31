Son Dakika Haberleri: ABD'de Havaalanı Otoparkında Yangın

ABD'de Havaalanı Otoparkında Yangın

38 dakika önce

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı otoparkında büyük bir yangın çıktı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı otoparkında büyük bir yangın çıktı. Çok sayıda araç alev aldı.

New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı'nın otoparkında yangın çıktı. Otoparktaki onlarca aracın alev aldığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Havaalanı tarafından yapılan açıklamada, otoparkın bir bölümünün kapatıldığı, uçuşlarda aksama yaşanmadığı belirtildi. Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:06 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı Tepki Çeken Haberi Yalanladı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı 15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti

Meteorolojiden İstanbul İçin Kritik Uyarı! Kuvvetli Şekilde Geliyor Adanalı Muhtar Adayının Seçim Afişi, Büyük Yankı Uyandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:44:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Havaalanı Otoparkında Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]