Son Dakika Haberleri: ABD'de Havaalanı Otoparkında Yangın

ABD'de Havaalanı Otoparkında Yangın

44 dakika önce

- ABD'de havaalanı otoparkında yangınNEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı otoparkındaki araçlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

ABD'de Havaalanı Otoparkında Yangın, System.String[]
- ABD'de havaalanı otoparkında yangın

NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı otoparkındaki araçlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı'nın otoparkında yangın çıktı. Otoparktaki onlarca aracın alev aldığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Havaalanı tarafından yapılan açıklamada, otoparkın bir bölümünün kapatıldığı, uçuşlarda aksama yaşanmadığı belirtildi.
Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:42 Kaynak: İHA

New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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