ABD'de havai fişek dolu evde patlama - Son Dakika

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, hava fişek dolu olduğu bir evde patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Ontario ilçesinde havai fişek dolu bir evde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.Patlama nedeniyle çevredeki evlerden birinde yangın çıktığı, birkaç evin de hasar gördüğü ifade edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.