Son Dakika Haberleri: ABD'de Havalimanı Otoparkında Çıkan Yangında Onlarca Araç Kullanılamaz Hale Geldi

ABD'de Havalimanı Otoparkında Çıkan Yangında Onlarca Araç Kullanılamaz Hale Geldi

1 saat önce

- ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nın otoparkında çıkan yangında çok sayıda araç yandı.

ABD'de Havalimanı Otoparkında Çıkan Yangında Onlarca Araç Kullanılamaz Hale Geldi, System.String[]
- ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nın otoparkında çıkan yangında çok sayıda araç yandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında onlarca aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Yangın, ABD televizyon kanallarınca havadan canlı olarak da yayınlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:57 Kaynak: DHA

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Guaido'dan Maduro'yu Tedirgin Eden İtiraf: Orduyla Gizli Görüşmeler Yaptık Bolton'dan Akıllara Durgunluk Veren Açıklama: Maduro Halkın Petrol ve Altınını Çaldı

ABD Kutup Girdabı'na Kapıldı: 10 Eyalette Yaşam Durdu, En Az 7 Kişi Öldü Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 18:01:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Havalimanı Otoparkında Çıkan Yangında Onlarca Araç Kullanılamaz Hale Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]