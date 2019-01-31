ABD'de Havalimanı Otoparkında Çıkan Yangında Onlarca Araç Kullanılamaz Hale Geldi
1 saat önce
- ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nın otoparkında çıkan yangında çok sayıda araç yandı.
- ABD
'nin New Jersey
eyaletinde bulunan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nın otoparkında çıkan yangında çok sayıda araç yandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında onlarca aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
Yangın, ABD televizyon kanallarınca havadan canlı olarak da yayınlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:57 Kaynak: DHA
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