ABD'de havalimanında 2 uçak çarpıştı: 4 ölü - Son Dakika
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ABD'de havalimanında 2 uçak çarpıştı: 4 ölü

19.07.2022 00:32
ABD'de havalimanında 2 uçak çarpıştı: 4 ölü

ABD'nin Las Vegas Havalimanı'nda iki küçük uçağın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Las Vegas Havalimanı'nda iki küçük uçağın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas Havalimanı'nda Piper PA-46 tip ile Cessna 172 hafif motorlu iki küçük uçak havada çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, "Edindiğimiz bilgilere göre, Piper PA-46 uçağı Cessna 172 ile çarpıştığı sırada inmeye hazırlanıyordu ve çarpışmanın ardından uçak, Piper 30-Right Pistinin doğusundaki açık araziye düştü" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - LAS VEGAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Las Vegas, Cessna, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de havalimanında 2 uçak çarpıştı: 4 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de havalimanında 2 uçak çarpıştı: 4 ölü - Son Dakika
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