ABD'de hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un ismi ülkesinde yaşatılacak - Son Dakika

ABD'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı Birkan Uzun'un ismi, KKTC'de Girne bölgesinde yer alan Kıvanç Tepe'ye verilecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kendisine 7 kıtanın 7 büyük dağına tırmanan ilk Kıbrıslı Türk olma hedefi koyarak, 16 Aralık 2021'de Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nda KKTC bayrağını dalgalandıran Birkan Uzun'un, Kıbrıs Türk halkının gurur kaynağı olduğu vurgulanarak, "Büyük bir özveri, çaba ve zorlukları aşarak bu hayaline çok yaklaşan Uzun'un 2022 yılının ilk gününde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetmesiyle, başta ailesi olmak üzere, tüm halkımız derin bir yasa boğulmuştur." denildi.

Birkan Uzun'un Vinson Dağı Zirvesi'nde, KKTC bayrağı ile hafızalardan silinmeyecek bir anı bıraktığına işaret edilen açıklamada, KKTC halkına büyük bir gurur yaşatan Uzun'un geride bıraktığı acının silinmesinin kolay olmayacağı vurgulandı.

"Bu konuda gerekli tüm çalışmalar ve girişimler başlatılmıştır"

Uzun'un KKTC'ye uygulanan ambargolara dikkati çekerek, tüm gençlere hayallerinin peşinden koşmaları çağrısında bulunduğu ve moral verdiği belirtilen açıklamada, "Uzun'un ilham kaynağı olmuş ölümsüz anısını yaşatmak ve gençlerimize vatan sevgisinin, bayrağa sahip çıkma duygusunun yüceliğini göstermesi adına Girne/ Karşıyaka bölgesinde bulunan ve dağcılar tarafından en yüksek tepe olarak çok iyi bilinen Kıvanç Tepe'ye Bakanlar Kurulu kararı ile 'Birkan Uzun'un adını verme kararı almış bulunuyoruz. Bu konuda gerekli tüm çalışmalar ve girişimler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, KKTC halkının gururu olan Uzun'u kaybetmenin acı ve üzüntüsü içinde bir kez daha ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilendi.

ABD'nin Oregon eyaletinde 1 Ocak'ta geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Uzun'un cenaze işlemleri sürüyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve KKTC'nin Washington Temsilciliği konuyu yakından takip ediyor.

Uzun'un cenazesinin kısa bir süre içerisinde KKTC'ye getirilmesi ve Lefkoşa'da defnedilmesi bekleniyor.