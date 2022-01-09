ABD'de hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenazesi ülkesine getirildi - Son Dakika

ABD'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı dağcı Birkan Uzun'un naaşı ülkesine getirildi.

Uzun'un cenazesini taşıyan THY'nin tarifeli uçağı, saat 19.15'te Ercan Havalimanı'na indi.

Cenazeyi karşılayanlar arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uzun'un babası Cengiz Topel Uzun, ailesi, sevenleri ve sporcular yer aldı.

Cenazenin KKTC'ye ulaştığı esnada Uzun'un ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

KKTC'li 10 spor federasyonundan 10 milli sporcu Uzun'un naaşını uçaktan alarak, cenaze aracına nakletti. Uzun'un naaşı daha sonra Güzelyurt'taki Cengiz Topel Hastanesine götürüldü.

Birkan Uzun, yarın KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan cenaze töreni ile toprağa verilecek.

Sabah saatlerinde Güzelyurt Kaymakamlığı önüne gerçekleştirilecek cenaze törenin ardından, Uzun'un naaşı, Güzelyurt Fatih Camisi'ne götürülecek ve öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.

Uzun'un cenazesi daha sonra Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.

Uzun 1 Ocak'ta yaşamını yitirmişti

Uzun, ABD'nin Oregon eyaletinde 1 Ocak'ta geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmişti.

Cenaze işlemlerinin sona ermesinin ardından Uzun'un naaşı ABD'deki Bend bölgesinden Portland'a kara yoluyla ardından Portland'dan Los Angeles'a hava yoluyla ulaştırılmıştı.

Uzun'un naaşı daha sonra THY uçağı ile İstanbul'a getirilmişti.

ABD'nin Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan 28 yaşındaki Uzun, 16 Aralık 2021'de, 4 bin 892 metre rakımıyla Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine ulaşarak, KKTC bayrağını dalgalandırmıştı.

Gazimağusa'da 1993'te dünyaya gelen Uzun, 2011'den bu yana ABD'de yaşıyordu.