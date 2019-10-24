Son Dakika Haberleri: ABD'de hayvanlara eziyet ağır suçlar kapsamına alındı, 7 yıla kadar hapis cezası gündemde
Son Dakika Dünya ABD'de hayvanlara eziyet ağır suçlar kapsamına alındı, 7 yıla kadar hapis cezası gündemde

ABD'de hayvanlara eziyet ağır suçlar kapsamına alındı, 7 yıla kadar hapis cezası gündemde

57 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayvanlara eziyet etmek ya da dövüştürmek "ağır suçlar" kapsamına alındı. Tüm parti üyelerinin destek verdiği yasa Temsilciler Meclisi'nde geçtiğimiz salı günü oy çokluğuyla kabul edildi.

ABD'de hayvanlara eziyet ağır suçlar kapsamına alındı, 7 yıla kadar hapis cezası gündemde, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayvanlara eziyet etmek ya da dövüştürmek "ağır suçlar" kapsamına alındı. Tüm parti üyelerinin destek verdiği yasa Temsilciler Meclisi'nde geçtiğimiz salı günü oy çokluğuyla kabul edildi.


Buna göre hayvanları yakmak, boğmaya çalışmak, delici bir cisim saplamak ve benzeri eylemlerin yanı sıra hayvanlar dövüştürürken onların videolarını çekmek de suç kapsamına alındı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:43 
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