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ABD'de hayvanları ezmek ve filme alıp yayınlamak artık federal suç
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hayvan haklarına ilişkin bir kanun tasarısına imza atarak hayvanların ezilmesini ve videolarının yayınlanmasını federal suç haline getirdi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hayvan haklarına ilişkin bir kanun tasarısına imza atarak hayvanların ezilmesini ve videolarının yayınlanmasını federal suç haline getirdi.
26 Kasım Pazartesi günü imzalanan 'Hayvanlara eziyeti ve işkenceyi önleme' (PACT) yasası Kongre'de tüm partilerin onayını almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:09
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