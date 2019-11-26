Son Dakika Haberleri: ABD'de hayvanları ezmek ve filme alıp yayınlamak artık federal suç
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ABD'de hayvanları ezmek ve filme alıp yayınlamak artık federal suç

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hayvan haklarına ilişkin bir kanun tasarısına imza atarak hayvanların ezilmesini ve videolarının yayınlanmasını federal suç haline getirdi.

ABD'de hayvanları ezmek ve filme alıp yayınlamak artık federal suç, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hayvan haklarına ilişkin bir kanun tasarısına imza atarak hayvanların ezilmesini ve videolarının yayınlanmasını federal suç haline getirdi.


26 Kasım Pazartesi günü imzalanan 'Hayvanlara eziyeti ve işkenceyi önleme' (PACT) yasası Kongre'de tüm partilerin onayını almıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:09 
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