ABD'de hayvanları koruma kuruluşunda yöneticilik yapan kadının evinde 30 ölü hayvan bulundu - Son Dakika
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ABD'de hayvanları koruma kuruluşunda yöneticilik yapan kadının evinde 30 ölü hayvan bulundu

06.06.2022 12:29
ABD'de hayvanları koruma kuruluşunda yöneticilik yapan kadının evinde 30 ölü hayvan bulundu

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir hayvan kurtarma kuruluşunda üst düzey yönetici (CEO) olan kadının evinde 30 köpek ve kedi ölüsü bulundu.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir hayvan kurtarma kuruluşunda üst düzey yönetici (CEO) olan kadının evinde 30 köpek ve kedi ölüsü bulundu.

New York Post'un haberine göre, 47 yaşındaki Caroline Dawn Pennington'un evinden kötü kokular gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Evindeki kafeslerde 28 köpek ve 2 kedi ölüsü bulunan Pennington, hayvanlara kötü muameleden gözaltına alındı.

Richland County Şerifi Leon Lott, yaptığı açıklamada, hayvanların açlıktan ve susuzluktan öldüğünü belirterek, "İnsanların, hayvanlara bakmak için emanet ettiği bu kişi, bu güvene ve hayvanların güvenine ihanet etti." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de hayvanları koruma kuruluşunda yöneticilik yapan kadının evinde 30 ölü hayvan bulundu - Son Dakika

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