ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Yellen'ın özel kalem müdürü Türk olacak - Son Dakika

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın özel kalem müdürünün Türk asıllı Didem Nişancı olacağı ifade edildi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimden zaferle çıkan ve başkanlığı Kongre tarafından onaylanan Joe Biden, 20 Ocak'ta düzenlenecek törenle göreve gelmeye hazırlanıyor. ABD medyası konuyla ilgili kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'in özel kalem müdürlüğü görevine Türk asıllı Didem Nişancı'nın getirileceği bildirildi. Nişancı'nın söz konusu görev için kendisine gelen teklifi kabul ettiği belirtildi.

Nişancı, Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimindeki ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda özel kalem müdürlüğü görevini yürütmüş, 2018'de Bloomberg'e katılmadan önce Promontory Financial Group adlı şirkette çalışmıştı. Daha önce ABD Senatosu'nun bankacılık komitesinde personel direktörü olarak da çalışan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında da Hazine Bakanlığı'nda görev almıştı.

Öte yandan Biden'ın Hazine Bakanı olarak açıkladığı Yellen, atamanın ABD Senatosunda onaylanması halinde bu göreve gelen ilk kadın olacak. - WASHINGTON