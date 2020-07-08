ABD'de haziran ayında küçük silah satışlarında büyük artış - Son Dakika

ABD'de haziran ayında küçük silah satışlarında büyük artış

ABD'de haziran ayında 2 milyon 387 bin 524 silah satıldığı tahmin edilirken, ülkede küçük silah satışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 145,3 oranında bir artış olduğu belirlendi.

ABD'de haziran ayında 2 milyon 387 bin 524 silah satıldığı tahmin edilirken, ülkede küçük silah satışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 145,3 oranında bir artış olduğu belirlendi.

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Ulusal Anlık Kriminal Sicil Kontrol Sistemindeki verileri derleyen Small Arms Analytics & Forecast (Küçük Silahlar Analiz ve Tahmin) adlı araştırma şirketi haziran ayında ABD yapılan tüfek ve tabanca satışlarını mercek altına aldı.

Şirketin raporuna göre, ABD'de haziran ayında 2 milyon 387 bin 524 silah satıldığı tahmin ediliyor.

Raporda, geçen yılın haziran ayına göre küçük silah satışlarında yüzde 145 oranında bir artış olduğu gözlemleniyor.

Satılan silahların 1 milyon 511 bin 714'ünün tabanca, 690 bin 212'sinin ise uzun namlulu silah olduğu belirtilen raporda, tabancalarda satış oranı yüzde 177 artarken, uzun namlulu silahlarda ise 114 oranında bir artış olduğu ortaya konuldu.

Şirketin verilerine göre Mart, Nisan ve Mayıs aylarında da silah satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 79'luk bir artış var.

Siyahi George Floyd'un Minneapolis'te gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan protestoların yer yer şiddet olaylarına dönüşmesinin silah satışlarının artışında önemli bir etken olduğu ifade ediliyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 00:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de haziran ayında küçük silah satışlarında büyük artış - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:38 Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 16:01 Koronavirüs salgınında ölüm riskini artıran genler 28 bin yıllık mirasmış 15:40 78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 13:01 Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:39 Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu 10:26 Çiftçiler, Güney Amerika kökenli "su maymunu" yüzünden dertli 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 05:09 Çocuklar "İnşaatta cansız beden gördük" deyince mahalleli sokağa döküldü
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
00:45
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
00:27
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
23:38
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
20:19
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti
19:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 01:35:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de haziran ayında küçük silah satışlarında büyük artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]