ABD'de he 10 kişiden 7'si ülke ekonomisinden memnun değil - Son Dakika

NEW ABD'de yapılan anket, her 10 Amerikalıdan 7'sinin ülke ekonomisinin kötü durumda olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince yapılan ankette, her 10 katılımcıdan 7'si, ülke ekonomisinin iyiye gitmediğini, üçte ikiye yakını ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomiyi iyi yönetemediğini söyledi.

Katılımcılar, yükselen benzin fiyatları için Biden'ı suçlamadıklarını belirtse de enflasyon ve mevcut ekonomik koşullar nedeniyle ABD Başkanı'na ülkeyi yönetme ve ekonomi politikaları konusunda düşük puan verdi.

Ankette, ABD'lilerin yüzde 65'inin Biden'ın ülke ekonomisini idare şeklini onaylamadığı, bu oranın Aralık 2021'de yüzde 57, geçen Temmuz'da ise yüzde 47 olduğu vurgulandı.

Ülke halkının yüzde 68'i hızla artan benzin fiyatları, yüzde 59'u market fiyatları konusunda endişeli olduklarını dile getirdi.

17- 21 Mart'ta düzenlenen ankete katılanların yüzde 55'i ise benzin fiyatlarının yüksek oluşunu Biden'ın kontrolü dışındaki faktörlere bağladı.

Katılımcıların yüzde 55'i, ABD'nin Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya karşı etkin bir yaptırım uygulamasını, ülkenin ekonomik toparlanmasından daha büyük bir öncelik olduğu görüşünü savundu.