ABD'de her 10 Cumhuriyetçiden 3'ü Trump'ın azil soruşturmasını destekliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayınlanan yeni bir anket her 10 cumhuriyetçiden 3'ünün Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturmasının başlatılmasını doğru bulduğunu ortaya koydu.



Ankete göre Amerikan halkının yüzde 58'i Temsilciler Meclisi'nde demokratların azil sürecini başlatmasını doğru bulurken yüzde 49 Trump'ın görevden alınması gerektiğine inanıyor. 1-6 Ekim arasında 1007 kişi ile yapılan ve Salı günü yayınlanan Washington Post-Schar School anketi Trump'ın Ukrayna lideri Volodymyr Zelensky ile telefon görüşmesi yayınlandığından bu yana azledilmesi konusundaki görüşün ağır basmaya başladığını gösteriyor.