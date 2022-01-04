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ABD'de her 10 Cumhuriyetçiden 4'ü Kongre baskınının aşırı şiddet içermediğini düşünüyor - Son Dakika

ABD'de her 10 Cumhuriyetçiden 4'ü Kongre baskınının aşırı şiddet içermediğini düşünüyor

04.01.2022 18:00
ABD'de her 10 Cumhuriyetçiden 4'ü Kongre baskınının aşırı şiddet içermediğini düşünüyor

NEW ABD'de geçen sene 6 Ocak'taki Kongre baskınının birinci yıl dönümü yaklaşırken, ülkedeki her 10 Cumhuriyetçiden 4'ü, baskının aşırı şiddet içerdiğini düşünmüyor.

NEW ABD'de geçen sene 6 Ocak'taki Kongre baskınının birinci yıl dönümü yaklaşırken, ülkedeki her 10 Cumhuriyetçiden 4'ü, baskının aşırı şiddet içerdiğini düşünmüyor.

Associted Press-NORC, son anketinde 6 Ocak öncesi, Amerikalılara Kongre baskını hakkındaki görüşlerini sordu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri arasındaki her 10 kişiden 4'ü, Kongre baskınının çok fazla ya da aşırı şiddet içermediği görüşünü paylaştı.

Her 10 Cumhuriyetçiden 3'ü, baskının şiddet içermediğini, yüzde 30'u ise şiddet içerdiğini söyledi.

Her 10 Demokrattan 9'u ise geçen seneki baskında çok fazla şiddete başvurulduğunu düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 22'si ise Kongre baskınından Trump'ı sorumlu tutuyor.

Her 10 kişiden 7'si ise Kongre baskınını soruşturan komitenin, soruşturmaya devam etmesi gerektiğini belirtirken, Cumhuriyetçilerin yüzde 58'i ise soruşturmanın devam etmemesi gerektiğini savunuyor.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, komitenin çağrılarına uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de her 10 Cumhuriyetçiden 4'ü Kongre baskınının aşırı şiddet içermediğini düşünüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de her 10 Cumhuriyetçiden 4'ü Kongre baskınının aşırı şiddet içermediğini düşünüyor - Son Dakika
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