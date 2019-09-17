ABD'de her 16 kadından biri ilk cinsel deneyimini rızası dışında yaşıyor
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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre ülkede yaşayan her 16 kadından birinin ilk cinsel deneyimini zorlama sonucu ergenlik döneminde yaşadığı ortaya çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre ülkede yaşayan her 16 kadından birinin ilk cinsel deneyimini zorlama sonucu ergenlik döneminde yaşadığı ortaya çıktı.
Aile Büyümesi Ulusal Anketi adı altında yapılan çalışmada 2011 ile 2017 yılları arasında 13 bini aşkın kadına evlilik, cinsellik ve seks yaşamlarıyla ilgili bazı sorular yöneltildi. 18 ile 44 yaşları arasındaki kişilere yönelik yapılan araştırmada kadınlara ilk cinsel deneyimleriyle ilgili bazı sorular da soruldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:45
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