ABD'de her gün 10 Meksikalı koronavirüsten ölüyor - Son Dakika

ABD'de her gün 10 Meksikalı koronavirüsten ölüyor

01.12.2020 01:43
ABD'de her gün 10 Meksikalı koronavirüsten ölüyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de her gün 10 Meksikalının virüsten hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de her gün 10 Meksikalının virüsten hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika Dış ilişkiler Bakanlığının resmi rakamlarına göre, ABD'de mart ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle her gün ortalama 10 Meksikalı yaşamını yitiriyor.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar toplam 2 bin 892 Meksika vatandaşının öldüğü ülkede, New York, Kaliforniya, Arizona ve Texas ölümlerin en yoğun yaşandığı eyaletler olarak kayda geçti.

Öte yandan ABD dışında diğer ülkelerde virüsten ölen Meksikalıların sayısı ise 17 olarak açıklandı.

Meksika 105 bin 655 ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 4'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 1 milyon 107 bin 71 ile 11'inci sırada yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de her gün 10 Meksikalı koronavirüsten ölüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek Juventus-Dinamo Kiev maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirler arası seyahat izne tabi olacak İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar, yeni projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış bedeli netleşti Son Dakika: Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu         
00:33
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Herkes bu tehlikeyi göz ardı etmişti! ABD'li yetkililer, halkı aşı dolandırıcılarına karşı uyardı Herkes bu tehlikeyi göz ardı etmişti! ABD'li yetkililer, halkı aşı dolandırıcılarına karşı uyardı         
23:49
Tayland'da balıklar 25 milyon lira değerinde balina kusmuğu buldu Tayland'da balıklar 25 milyon lira değerinde balina kusmuğu buldu         
22:58
Göztepe yenilgisi sonrası küplere binen Çalımbay'dan hakemlere çağrı: G.Saray'dan korkmayın Göztepe yenilgisi sonrası küplere binen Çalımbay'dan hakemlere çağrı: G.Saray'dan korkmayın         
22:38
Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 bin euro ceza aldı Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 bin euro ceza aldı         
22:00
Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adım! Yunanistan'ın F-35 talebine ABD'den olumlu yanıt geldi Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adım! Yunanistan'ın F-35 talebine ABD'den olumlu yanıt geldi         
21:10
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 01:46:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de her gün 10 Meksikalı koronavirüsten ölüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei