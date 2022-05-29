ABD'de Hikmet Ağı Vakfı, Amerika Diyanet Merkezi'nde Türk aileleri bir araya getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Hikmet Ağı Vakfı, Amerika Diyanet Merkezi'nde Türk aileleri bir araya getirdi

29.05.2022 20:25
ABD'de Hikmet Ağı Vakfı, Amerika Diyanet Merkezi'nde Türk aileleri bir araya getirdi

NEW ABD'de yüksek lisans ve doktora yapan Türk öğrenciler tarafından 33 yıl önce temelleri atılan sivil toplum kuruluşu Hikmet Ağı (Wisdom Net) Vakfı, Kovid-19 salgını sonrası ilk yıllık "Ribat 2022" aile buluşmasını düzenledi.

NEW ABD'de yüksek lisans ve doktora yapan Türk öğrenciler tarafından 33 yıl önce temelleri atılan sivil toplum kuruluşu Hikmet Ağı (Wisdom Net) Vakfı, Kovid-19 salgını sonrası ilk yıllık "Ribat 2022" aile buluşmasını düzenledi.

Maryland'deki Amerika Diyanet Merkezi'nde yapılan "Salgın Sonrası Hikmet Buluşması" başlıklı toplantıda, ABD'nin değişik eyaletlerinden Türk aileler ve öğrenciler bir araya geldi.

Programın organizatörlerinden Hikmet Ağı İcra Kurulu Geçici Başkanı İslam Doğru, salgın nedeniyle iki yıldır geleneksel aile buluşmasını yapamadıklarını belirterek, "İki yıldır yüz yüze görüşemeyen Wisdom Net gönüllüleri, bu yıl ilk kez bir araya geldi, hasret giderdi, dostlukları tazeledi." dedi.

Doğru, Wisdom Net vakfının geleneksel olarak düzenlediği aile buluşmalarının, geniş bir coğrafyaya yayılmış Türk aileleri bir araya getirdiğini, bu toplantılarda sosyal ve dini konularda da konferanslar düzenlediklerini söyledi.

"Kardeşlik ve sorumluluk bilinçlerimize katkısını hissediyoruz"

Florida'dan gelen Wisdom Net'in kurucularından Florida Eyalet Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Profesörü Yakup Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Wisdom Net'in yıllık birlikteliklerinin Amerika'da yaşayan bizlerin kardeşlik ve sorumluluk bilinçlerimize katkısını sürekli hissediyoruz. Bu güzide programımızın devam etmesi ve genç katılımlarla büyüyüp farkındalık yaratması bizler için önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Teksas eyaletinin San Antonio şehrinden toplantıya ailesi ile katılan doktora öğrencisi Metin Güven de Wisdom Net'in ABD'deki Türk aileler için güvenli bir liman olduğunu dile getirdi.

İki gün süren programda, salgının topluma ve ailelere etkisi, göçmenlik sorunları gibi genel konular alanında yapılan konuşmaların yanı sıra Türkiye-ABD ilişkileri ve Ukrayna savaşının küresel etkileri gibi güncel sıcak konularda da alanında uzman konuşmacılar tarafından konferans ve paneller verildi.

Programda, müzik ve şiir dinletilerinin yanı sıra çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi.

İletişim ağından sivil toplum kuruluşuna Hikmet Ağı

Hikmet Ağı (Wisdom Net), ABD'ye master ve doktora yapmak üzere çoğu Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla gelen öğrencilerin 1989'da kendi aralarında tanışma ve yardımlaşma amacıyla önce e-posta yoluyla oluşturdukları iletişim ağı olarak ortaya çıktı.

Öğrenci ve aileleri yıllık "Ribat" adı altında bir araya getiren bu iletişim ağı, 2006'da ABD'nin Florida eyaletinde kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu olarak resmi statüye kavuştu.

Hikmet Ağı'nın halen Türkiye'ye dönüş yapmış siyasi, akademik ve profesyonel alanda yüzlerce üyesinin yanında halen ABD'de yaşayan akademisyen ve profesyonellerden yüzlerce üyesi bulunuyor.

ABD'de Hikmet Ağı Vakfı, Amerika Diyanet Merkezi'nde Türk aileleri bir araya getirdi
ABD'de Hikmet Ağı Vakfı, Amerika Diyanet Merkezi'nde Türk aileleri bir araya getirdi
ABD'de Hikmet Ağı Vakfı, Amerika Diyanet Merkezi'nde Türk aileleri bir araya getirdi
ABD'de Hikmet Ağı Vakfı, Amerika Diyanet Merkezi'nde Türk aileleri bir araya getirdi
ABD'de Hikmet Ağı Vakfı, Amerika Diyanet Merkezi'nde Türk aileleri bir araya getirdi

YORUMLAR
500
Üniversiteli gençler ürettikleri roketle Amerika'da şampiyonluk için yarışacak Üniversiteli gençler ürettikleri roketle Amerika'da şampiyonluk için yarışacak
Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Doktora, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Hikmet Ağı Vakfı, Amerika Diyanet Merkezi'nde Türk aileleri bir araya getirdi - Son Dakika


Son Dakika
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:57 Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
18:40 Bahçeli'den İmamoğlu'na sert sözler: Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler
18:27 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Önümüzdeki yıl bu zamanlar Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 20:50:23. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Hikmet Ağı Vakfı, Amerika Diyanet Merkezi'nde Türk aileleri bir araya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement