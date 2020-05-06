ABD'de HIV krizi: Dr Fauci'ye "HIV tedavisinin patentini sakladın" suçlaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de HIV krizi: Dr Fauci'ye 'HIV tedavisinin patentini sakladın' suçlaması - Son Dakika Dünya

ABD'de HIV krizi: Dr Fauci'ye "HIV tedavisinin patentini sakladın" suçlaması

6 saat önce

ABD'de korona virüsüyle mücadelede en yetkili isim olan Dr. Anthony Fauci, 1980'lerde AIDS hastalığıyla ilgili gerçekleri, kamuoyundan saklamakla suçlandı.

ABD'de HIV krizi: Dr Fauci'ye

ABD'de korona virüsüyle mücadelede en yetkili isim olan Dr. Anthony Fauci, 1980'lerde AIDS hastalığıyla ilgili gerçekleri, kamuoyundan saklamakla suçlandı. Viroloji uzmanı Dr. Judy Mikovits, 'Veba Yozlaşması' adlı kitabında, Dr. Fauci'nin 1980'lerde AIDS ile ilgili gerçekleri sakladığını ve bu sebeple milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini iddia etti.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve Donald Trump yönetiminin korona virüsüyle mücadelede başdanışmanı olan Dr. Anthony Fauci ile ilgili suçlama geldi. Viroloji uzmanı Dr. Judy Mikovits, 'Veba Yozlaşması' adlı kitabında, Dr. Fauci'nin 1980'lerde AIDS ile ilgili gerçekleri sakladığını ve bu sebeple milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini iddia etti.

KİTABINDA YAZDI: HIV İLE GERÇEKLERİ FAUCI GİZLEDİ

Dr. Judy Mikovits, 1980'lerde Dr. Fauci'nin yönetici olduğu, HIV virüsüyle ilgili çalışmalarda birçok gerçeği hasıraltı etmek ve bilimsel verileri görmezden gelerek insan hayatını tehlikeye atmakla suçladı. Mikovits, Fauci'yi bilimsel gerçekleri saklayarak milyonlarca dolar para kazandığını iddia etti. Dr. Mikovits, Beyaz Saray Danışmanı Dr. Fauci'nin HIV tedavisinin patentini elinde bulundurduğunu ve kamu görevi sırasında HIV ile ilgili gerçekleri saklayarak milyonlarca insanın hastalanmasını sağladığını belirtti. Dr. Anthony Fauci ve arkadaşlarının kamu malı olması gereken bilimsel çalışmalardan patent çıkarma yoluyla ekonomik kazanç elde ettiğini ileri sürdü.

KORONAVİRÜSÜN EVRİMİ LABROTUVARLARDA HIZLANDIRILDI

Dr. Judy Mikovits, koronavirüsün laboratuvarlarda manipüle edilerek ortaya çıktığını iddia etti. Mikovits, virüsün doğada bulunduğunu ama laboratuvarlarda manipüle edilerek evriminin hızlandırıldığını belirtti. Koronavirüsün anlatıldığı gibi bir kişinin canlı hayvan pazarına giderek yarasadan virüsü kapmadığını, bunun doğada mümkün olmadığını vurguladı.

HASTANENLERE 1 KORONAVİRÜS ÖLÜMÜ İÇİN 13 BİN DOLAR ÖDENİYOR

Mikovits, bir virüsün doğada evrim geçirerek günümüzdeki gibi salgın hale gelmesinin yaklaşık 800 yıllık bir süreç olduğunu ifade etti. Dr. Mikovits, koronavirüsün ABD ile Çin arasında bir yerlerde üretildiğini iddia etti. Doktor Judy, ayrıca bir kişinin ABD'de koronavirüsten dolayı ölmesi halinde sağlık sisteminin hastanelere kişi başı 13 bin dolar ödediğini ifade etti.

DR. JUDY MİKOVİTS KİMDİR?

Mikovits, 1980'lerde Maryland'deki Ulusal Kanser Enstitüsü'nde Francis "Frank" Ruscetti için çalıştı. Doktora sonrası araştırmacı olarak laboratuvarda kaldı. Ruscetti ile yaptığı çalışmalar arasında çeşitli retrovirüslerin çalışmaları ve bunların bağışıklık sistemi ile etkileşimleri vardı. Mikovits, koronavirüse karşı aşı gerekmediğini belirterek sosyal medya üzerinde aşı karşıtı görüşler yayınlıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 03:31 Kaynak: DHA


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