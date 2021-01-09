ABD'de Honduras Devlet Başkanı Hernandez'e yönelik "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlaması - Son Dakika

ABD'de Honduras Devlet Başkanı Hernandez'e yönelik "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlaması

09.01.2021 23:33
ABD'de Honduras Devlet Başkanı Hernandez'e yönelik

NEW ABD'de federal savcıların, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in uyuşturucu kaçakçılarından rüşvet aldığı ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin bir kokain laboratuvarına ve ABD sevkiyatlarına koruma sağladığı iddialarını içeren yeni delilleri mahkemeye sunduğu bildirildi.

NEW ABD'de federal savcıların, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in uyuşturucu kaçakçılarından rüşvet aldığı ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin bir kokain laboratuvarına ve ABD sevkiyatlarına koruma sağladığı iddialarını içeren yeni delilleri mahkemeye sunduğu bildirildi.

AP haber ajansında yer alan bilgiye göre New York savcılarının sunduğu yeni delillerde, Hernández'in "ABD'yi uyuşturucu ile doldurarak, kokaini Amerikalıların burnuna kadar sokmak" istediği iddia edildi.

Dava dosyasında, Honduras Devlet Başkanının ismi doğrudan geçmezken, kendisine atfedilen "CC-4" kodu ve bizzat kardeşi Juan Antonio Hernandez tarafından kullanılan "President" ibaresine yer verildi.

Savcılar, söz konusu belgelerin, Mart 2020'de ABD'nin Miami kentinde kokain kaçakçılığı ve cinayetten yakalanan Honduras vatandaşı Fuentes Ramirez'in davasında delil olarak kullanılması için onaylanmasını talep etti.

Mahkemeye sunulan ek belgelerde, uyuşturucu kaçakçılarının Başkan Hernandez'e, "kanuni yaptırımlardan korunma ve ABD'ye iade edilmesini engelleme" karşılığında büyük miktarda rüşvet verdiği konusunda bir tanığın ifade vermeyi kabul ettiği bilgisi yer aldı.

Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez de Ekim 2019'da New York mahkemesi tarafından kokain kaçakçılığı yapmak ve Honduraslı politikacılara korunmak için rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.

Mart 2020'de Miami'de başlatılan dava sürecinde Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişkilendirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Uyuşturucu, Honduras, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Honduras Devlet Başkanı Hernandez'e yönelik 'uyuşturucu kaçakçılığı' suçlaması - Son Dakika


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