ABD'de hortum: 100'e yakın ev hasar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de hortum: 100'e yakın ev hasar gördü

30.04.2022 19:27

ABD'nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle 6 bin 500 kişi elektriksiz kalırken, 100'e yakın evde hasar oluştu.

ABD'nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle 6 bin 500 kişi elektriksiz kalırken, 100'e yakın evde hasar oluştu.

ABD'nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortum, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Eyalette, hortum nedeniyle 100'e yakın ev hasar aldı, 6 bin 500 kişi ise elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarıları yaptı.

Andover İtfaiye Şefi Chad Russell bölgede etkili olan hortumun ardından düzenlediği basın toplantısında, Sedgwick County'de 100'e yakın binanın hasar aldığını belirterek, biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığını belirtti. Russel, bugün bölgede ikinci bir değerlendirmenin yapılacağını söyleyerek, "Dün geceden itibaren başka yaralanma vakasıyla karşılaşmadık. Şuanda binalarda mahsur kalan kimsenin olmadığını biliyoruz" dedi.

(İHA)

ABD'de hortum: 100'e yakın ev hasar gördü
ABD'de hortum: 100'e yakın ev hasar gördü
ABD'de hortum: 100'e yakın ev hasar gördü
ABD'de hortum: 100'e yakın ev hasar gördü

YORUMLAR
500
ABD'de hortum: Kansas'ta 22 bin ev elektriksiz kaldı ABD'de hortum: Kansas'ta 22 bin ev elektriksiz kaldı Uzmanlara göre İran'a yakın Şii gruplar Irak'ta siyasi süreci tıkıyor (1) Uzmanlara göre İran'a yakın Şii gruplar Irak'ta siyasi süreci tıkıyor (1)

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de hortum: 100'e yakın ev hasar gördü - Son Dakika


Son Dakika
19:51 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sahaya çıktığına pişman oldu!
19:50 Yıldız Tilbe kaza yaptı, arabadan indikten sonraki hareketi takdir topladı
19:34 Hırçın çakal, plajda tek bulduğu çocuğun suratını parçaladı
19:31 Trabzonspor-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:30 La Liga'da şampiyon Real Madrid oldu!
18:57 Burak Elmas basın toplantısında Fatih Terim'e çağrıda bulundu
18:46 Kadın masör, para karşılığında müşterisiyle cinsel ilişkiye girerken patronuna yakalandı
18:32 Burak Elmas Galatasaray'ın seçim tarihini canlı yayında açıkladı!
18:19 Konyaspor, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda rahat bir nefes aldı
18:05 Trabzonsporlular kutlamalara başladı! Eşini hastanede bırakıp gelen taraftarın sözleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 20:06:01. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de hortum: 100'e yakın ev hasar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement