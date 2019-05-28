Son Dakika Haberleri: ABD'de hortum 5 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı
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ABD'de hortum 5 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı

2 saat önce

ABD'nin Ohio ve Indiana eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı, 5 milyon kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

ABD'de hortum 5 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı, System.String[]
ABD'nin Ohio ve Indiana eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı, 5 milyon kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.
CNN'de yer alan habere göre, Ulusal Meteoroloji Servisi yaptığı açıklamada, hortum ve şiddetli fırtınanın Ohio ve Indiana eyaletlerinde etkili olduğunu ve bazı bölgelerde hasara yol açtığını duyurdu.
Ohio'nun Dayton kentini vuran hortum sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Yetkililer, Ohio'da yaklaşık 5 milyon kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.
Celina, New Madison, Laura, Dayton ve Laurelville'de hasar tespit çalışmalarının yapılacağı ifade edildi.
Oklahoma'nın El Reno şehrinde hafta sonu etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Kentte ciddi hasara neden olan hortumda 10'dan fazla kişinin kayıp veya yaralı olduğu açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:41 Kaynak: AA
Indiana, Ohio, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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