Son Dakika Haberleri: ABD'de hortum 5 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı
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ABD'de hortum 5 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı

1 saat önce

ABD'nin Ohio ve Indiana eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, 5 milyon kişi elektriksiz kaldı.

ABD'de hortum 5 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı, System.String[]
ABD'nin Ohio ve Indiana eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, 5 milyon kişi elektriksiz kaldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:08 
Indiana, Ohio, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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