ABD'de hortum 5 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı
1 saat önce
ABD'nin Ohio ve Indiana eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, 5 milyon kişi elektriksiz kaldı.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:08
'nin Ohio
ve Indiana
eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, 5 milyon kişi elektriksiz kaldı.
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