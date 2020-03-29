ABD'de hortum 6 yaralı
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ABD'nin Arkansas eyaletinde meydana gelen hortumda 6 kişi yaralandı, çok sayıda ev ve otomobil de hasar gördü.
ABD'nin Arkansas eyaletinde meydana gelen hortumda 6 kişi yaralandı, çok sayıda ev ve otomobil de hasar gördü.
Arkansas eyaletini Jonesboro kentini hortum vurdu. Yerel medya, 6 kişinin yaralandığı hortumda çok sayıda evin ve otomobilin hasar gördüğünü duyururken; bazı binalarda çökmelerin meydana geldiği belirtildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hortum nedeniyle bir otomobilin kullanılmaz hale geldiği, evlerin çatılarından kopan parçaların da havada uçuştuğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:23 Kaynak: DHA
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