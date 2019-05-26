Son Dakika Haberleri: ABD'de hortum can aldı

ABD'de hortum can aldı

6 saat önce

NEW ABD'nin orta eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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NEW ABD'nin orta eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD medyasındaki haberlere göre, gece saatlerinde Oklahoma'nın El Reno şehrinde etkili olan hortumda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kentte ciddi hasara neden olan hortumda 10'dan fazla kişinin kayıp veya yaralı olduğu belirtildi.
El Reno Belediye Başkanı Matt White, hortumun ardından herkesin yoğun şekilde arama ve kurtarma çalışmaları için görev başında olduğunu belirterek, "Kesinlikle travmatik bir olay yaşadık." dedi.
Ulusal Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, hortumun "EF-2" kategorisinde olduğu ve fırtınanın hızının 177 ile 137 kilometre arasında değiştiği kaydedildi.
Oklahoma'daki Fırtına Tahmin Merkezi'ne hafta başından bu yana 150 hortum vakasının rapor edildiği ifade edildi.
Associated Presse göre, orta kesimdeki eyaletlerde bir haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağış, sel ve hortumlarda 9 kişi yaşamını yitirdi.
El Reno'da 2013'te meydana gelen, yeryüzünde şimdiye kadar kaydedilebilen 4.18 kilometre çapındaki en büyük hortumda 18 kişi hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:02 Kaynak: AA
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