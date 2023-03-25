ABD, hortuma teslim oldu! 11 kişi yaşamını yitirdi

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ABD'nin güneydoğusunda yer alan Mississippi eyaletinde çıkan hortum, faciaya yol açtı. Hortum nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, binlerce kişi elektriksiz kaldı. Çok sayıda evde ve binada hasar meydana geldi.

EN AZ 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölümlerin 8'i Sharkey County, 3'ü Humphreys County'de kayıtlara geçti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mississippi Valisi Tate Reeves sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini aktardı.