ABD, hortuma teslim oldu! 11 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, hortuma teslim oldu! 11 kişi yaşamını yitirdi

25.03.2023 11:46

ABD'nin Mississippi eyaletinde meydana gelen hortum sebebiyle 11 kişi yaşamını yitirirken, elektrik hatları ve ağaçların devrilmesi nedeniyle binlerce kişi elektriksiz kaldı. Ayrıca, hortumun vurduğu çok sayıda evde büyük hasar oluştu.

ABD'nin güneydoğusunda yer alan Mississippi eyaletinde çıkan hortum, faciaya yol açtı. Hortum nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, binlerce kişi elektriksiz kaldı. Çok sayıda evde ve binada hasar meydana geldi.

ABD'de hortum felaketi! 11 kişi hayatını kaybetti

EN AZ 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölümlerin 8'i Sharkey County, 3'ü Humphreys County'de kayıtlara geçti.

ABD'de hortum felaketi! 11 kişi hayatını kaybetti

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mississippi Valisi Tate Reeves sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini aktardı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • mert çelik: çok kötü olmus tarıhın en buyuk felaketı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
ABD'deki Türk öğrencilerden depremzedeler için duygulandıran destekHayır çarşısı kurdular, Türk tatlıları satarak para topladılar110 bin dolar para... ABD'deki Türk öğrencilerden depremzedeler için duygulandıran destekHayır çarşısı kurdular, Türk tatlıları satarak para topladılar110 bin dolar para... Singapur Başbakanı Lee: 'Dünya, Çin ile ABD arasında bir çatışmayı kaldıramaz' Singapur Başbakanı Lee: 'Dünya, Çin ile ABD arasında bir çatışmayı kaldıramaz'

Amerika Birleşik Devletleri, Mississippi, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD, hortuma teslim oldu! 11 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Görenler "Kıyamet alameti" diyor! Suudi Arabistan'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi
13:04 Görenler "Kıyamet alameti" yorumu yapıyor! Suudi Arabistan'da çekilen görüntü hayrete düşürdü
12:27 Kadıköy'de cipi yanan genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
12:50 Beşiktaş'ın borcunda artış! Toplam miktar 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya çıktı
12:44 Beşiktaş'ın toplam borcu 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya yükseldi
12:43 Kısmetse Olur yarışmasından diskalifiye olan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin birliktelikleri sona erdi
12:37 Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti ayrıldı
12:39 Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle verilecek araç sayısını 20 bine çıkardı
12:33 Son Dakika! Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle teslim edilecek araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı
12:13 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kürsüdeki konuşmasında "Çok doluyum" dedi, Fenerbahçe ve PFDK'yi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2023 13:33:02. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, hortuma teslim oldu! 11 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement