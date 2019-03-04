ABD'de Hortumda 22 Kişi Hayatını Kaybetti
34 dakika önce
ABD'nin Alabama eyaletini vuran hortumda en az 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD
'nin Alabama eyaletini vuran hortumda en az 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD'nin Alabama eyaletini vuran ve en çok Lee kentini etkisi altına alan hortum ağaçları yerden söktü, evleri tahrip etti. Lee Bölgesi Şerifi Jay Jones, en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şerif Jones, hala kayıp ihbarlarının geldiğine dikkat çekerek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Jones, Beauregard kenti civarındaki arama çalışmalarının ardından ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı.
Alabama'yı vuran kasırga sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere çeşitli eyaletlerden acil kurtarma ekipleri gönderildiği açıklandı.
Alabama'da etkili olan kasırganın Georgia, Florida
ve Güney Carolina
eyaletlerine doğru ilerlediğini açıklandı. - ALABAMA
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:45 Kaynak: İHA
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