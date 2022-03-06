ABD'de hortumda 6 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de hortumda 6 kişi yaşamını yitirdi

06.03.2022 11:09
ABD'de hortumda 6 kişi yaşamını yitirdi

DES ABD'nin Iowa eyaletinde meydana gelen hortumda 6 kişi hayatını kaybetti.

DES ABD'nin Iowa eyaletinde meydana gelen hortumda 6 kişi hayatını kaybetti.

Madison ilçesi acil durum yönetimi yetkilileri, hortumun Des Moine kentinin güneybatısında gerçekleştiğini, çok sayıda binanın zarar gördüğünü, ağaç ve enerji iletim hatlarının yıkıldığını bildirdi.

Hortumda yaklaşık 30 evin ağır hasara uğradığını aktaran yetkililer, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

Enerji iletim hatlarının devrilmesi nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinden en az 10 bin kişi etkilendi.

YORUMLAR
500
Son dakika: ABD'nin Lowa eyaletinde hortum: 6 ölü Son dakika: ABD'nin Lowa eyaletinde hortum: 6 ölü IEA, acil durum rezervi kapsamında 61,7 milyon varil petrolün kullanılacağını bildirdi IEA, acil durum rezervi kapsamında 61,7 milyon varil petrolün kullanılacağını bildirdi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enerji, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de hortumda 6 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Yaptığı iş başvurusu hayatını kararttı! Evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı
10:54 Vatandaş talebi arttırınca, stokçu marketler ayçiçek yağlarını rafın arkasına saklamış!
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
10:49 Sokak köpeklerinden kaçan küçük kız ölümden son anda kurtuldu! Kaza anı kamerada
10:41 Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü
10:39 Didem sosyal medyayı salladı! Cesur pozları takipçilerini mest etti
10:36 Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!
10:33 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
10:31 Son Dakika! Bakan Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Türkiye'nin yeterli miktarda stoku bulunmaktadır
09:05 Mecidiyeköy'ü korkutan intihar girişimi! Köprüdeki kabloları yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 11:15:35. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de hortumda 6 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement