ABD'de hortumda 6 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

DES ABD'nin Iowa eyaletinde meydana gelen hortumda 6 kişi hayatını kaybetti.
Madison ilçesi acil durum yönetimi yetkilileri, hortumun Des Moine kentinin güneybatısında gerçekleştiğini, çok sayıda binanın zarar gördüğünü, ağaç ve enerji iletim hatlarının yıkıldığını bildirdi.
Hortumda yaklaşık 30 evin ağır hasara uğradığını aktaran yetkililer, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.
Enerji iletim hatlarının devrilmesi nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinden en az 10 bin kişi etkilendi.
Kaynak: AA
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