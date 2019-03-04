Son Dakika Haberleri: ABD'de Hortumda Ölenlerin Sayısı 23'e Yükseldi

ABD'de Hortumda Ölenlerin Sayısı 23'e Yükseldi

1 saat önce

ABD'nin Alabama eyaletini vuran hortumda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

ABD'de Hortumda Ölenlerin Sayısı 23'e Yükseldi, System.String[]
ABD'nin Alabama eyaletini vuran hortumda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

ABD'nin Alabama eyaletini vuran ve en çok Lee kentini etkisi altına alan hortumda bilanço artıyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Ağaçları yerlerinden söken hortum evlerde de hasara neden oldu. Lee Bölgesi Şerifi Jay Jones, "felaket" derecede hasar meydana geldiğini ifade ederek, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Hortumun korkuya neden olduğu bölgede arama kurtarma çalışmalarının sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlaması bekleniyor. En fazla hasarın Beauregard kenti civarında yaşandığı kaydedilirken, bölge halkına güvenli bölgelerde kalmaları yönünde uyarı yapıldı.

Alabama'da etkili olan kasırganın Georgia, Florida ve Güney Carolina eyaletlerine doğru ilerlediği açıklandı. - ALABAMA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:49 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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