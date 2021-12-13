ABD'de hortumların vurduğu Kentucky sakinleri yaralarını sarmaya çalışıyor - Son Dakika

ABD'de Kentucky başta olmak üzere en az 30 hortumun vurduğu 6 eyalette arama kurtarma çalışmaları sürerken, evlerini, iş yerlerini kaybeden afetzedeler ise yaralarını sarmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, hortumdan en çok etkilenen ve yerle bir olan Mayfield kenti sakinleriyle konuştu.

Eşiyle restoran işleten Wayne Flant, iş yerinin hortumda tamamen yerle bir olduğunu belirterek, "Hortum öncesi bir sürü müşterimiz olurdu, şimdi ise bir süre hiç müşterimiz olmayacak." dedi.

Mayfield'in nüfusunun yaklaşık 10 bin olduğunu söyleyen Flant, "Gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hala insanları bulmaya çalışıyoruz, hala enkaz altından insan çıkarıyorum." diye konuştu.

Bir an önce enkazı temizleyip restoranını yeniden inşa etmek istediğini, hala ödenmesi gereken faturaları olduğunu dile getiren Flant, "Bazıları ise kaybettiklerini asla onaramayacak, Ne yapacağımı bilmiyorum, söylenecek söz yok." ifadelerini kullandı.

"Elektriğimiz, suyumuz yok"

Evlerinin restorandan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta olduğunu ve şans eseri hortumdan zarar görmediğini belirten Flant, "İki gündür elektriğimiz ve suyumuz yok. Sabaha doğru 3'te uyandım ve donuyordum. Bugün oğlum ile bir jeneratör kuracağız ve soğuktan ölmeyeceğiz." dedi.

Birçok kişinin evinin tamamen yıkıldığını, çoğunun otellere gidemediğini ve gidecek yeri olmadığını anlatan Flant, "Kimden olursa olsun, burada yardıma ihityacımız var. Burada gidecek hiçbir yeri olmayan bir sürü kişi var." ifadelerini kullandı.

30 yıldır Kentucky'de yaşayan Daren Stewart ise,"İnsanların evleri gitti, hiçbir şeyi kalmadı. Kentucky'nin batısı tam anlamıyla felaket durumda ve ben de insanlara yardım edebilmek için buradayım." diye konuştu.

Hortum vurduğunda 110 kişinin enkaz altında kaldığı mum fabrikasında çalışan 34 yaşındaki Allen Shane Williams ise, "Şimdiye kadar bildiğim kadarıyla fabrikadan az 3-4 arkadaşımı kaybettim. Başka kimler hayatta, kim öldü, kim kayıp bilmiyorum." dedi.

Williams, şunları kaydetti:

"Doğup büyüdüğüm mahallem yıkıldı. Hortum tüm kenti yıktı geçti. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Annem dahil insanların gidecek yerleri yok. Eve, kıyafete, gıdaya ihtiyacımız var. İnsanların ilaca ihtiyacı var. Kimden gelirse gelsin her türlü yardıma ihtiyacımız var."

Mayfield'de yaşayan Shyheim McCampbell ise, " Hiçbirimiz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık, bun hazır değildik." ifadelerini kullandı.

-Evsizlerin kaldığı barınak yerle bir oldu

Hortumda evsiz kadınların kaldığı bir barınağın da yıkıldığını söyleyen McCampbell, "Kentimiz Mayfield öldü ve şehri yeniden hayata döndürmeye çalışıyoruz. Zor olacak, zaman alacak ama bu yapabiliriz." dedi.

McCampbell, "Eyaletin ya da fedaral hükümetin bir an önce su tankeri kurması gerek, yoksa kent çok kötü kokacak." şeklinde konuştu.

Chloe Sanderson ise, " Uyandığınızda her şeyinizin gittiğini, dünyanızın alt üst olduğunu görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Hortumlar şiddetli bir canavar gibi"

Afetzedelere yardım için Michigan'dan Mayfield'a gelen Kendra Patocki ise "Birçok fırtına gördüm ama bu en yıkıcı olanı. Şimdiye kadar gördüğüm en kötü hortum olduğunu söyleyebilirim. Gözyaşlarımı zor tutuyorum. Hortumlar şiddetli bir canavar gibi, nereden geldiği belli olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kansas'tan yardım için 8,5 saat yolculuk yaptılar

Eric Jorgensen ve eşi ise Kansas'tan 8 buçuk saat süren yolculuğun ardından Mayfield'e geldiklerini ve hortumdan etkilenenlere yardım etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Jorgensen, "Bu hortum anlaşılan 3 mil genişliğindeydi, bazı binaların ayakta kalabilmesi ise gerçekten bir mucize." dedi.