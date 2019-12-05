ABD'de hukuk profesörleri Trump'ın azlini istedi

ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasının ilk duruşmasına 3 hukuk profesörü, Trump'ın kendisine siyasi fayda sağlamak için Ukrayna'ya yaptığı baskıyla suç işlediğini ve görevden alınması gerektiğini söyledi.



ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasının ilk duruşmasını yaptı. Gerçekleştirilen oturumda hukuk profesörleri görüş bildirdi. Kuzey Carolina Üniversitesinden hukuk profesörü Michael Gerhardt, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesine "Kongre devam eden süreçle ilgili azil kararı vermezse, ABD anayasasını çiğneyerek bu ülke topraklarında bir krallık kurulmasına öncülük etmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.



Harvard Üniversitesinden hukuk profesörü Noah Feldman, Trump'ın isteyerek ya da istemeyerek de olsa suç işlediğini ABD Anayasasına göre bunun bir başkanın görevden alınması için belirlenen standartları karşıladığını söyledi.



Stanford Üniversitesinden hukuk profesörü Pamela Karlan ise "ABD Başkanı, Amerikan seçimlerinde dış müdahaleye direnmeli, davet etmemeli" diyerek, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmede kullandığı ifadelerin gücün kötüye kullanılması olarak nitelendirdiğini söyledi.



George Washington Üniversitesi'nde hukuk profesörü Jonathan Turley ise 2016 yılında yapılan seçimlerde Trump'a karşı oy kullandığını söyleyerek başladığı konuşmasında, delil eksikliği konusunda açıklamalarda bulundu. Trump'ın suçlanmasını desteklemek için sadece öfke krizi üzerinden gidildiğini savunan Turley, Trump'ın Temmuz sonunda Zelenskiy'le yaptığı görüşmenin "mükemmel" olmadığını ancak bunun bir Başkan'ı suçlamak ve onun görevden almak için yeterli bir delil olmayacağını belirtti.



Komisyon Başkanı Jerry Nadler ise yaptığı açıklamada, Trump'ın siyasi yargılanmayı hak edecek bir suç işlediğinin tespit edilmesi durumunda anında harekete geçme sözü verdi. Demokrat Partili senatör Nadler, "Cumhuriyet tarihi boyunca hiç bir zaman yabancı bir hükümetten kişisel ve siyasi iyilik talep eden bir Başkan'ın davranışını göz önünde bulundurmaya zorlanmamıştık" ifadelerini kullandı. Nadler, Trump'ı, belge paylaşımında bulunmamak ve tanıkları ifade vermemeleri için yönlendirmekle de suçladı.



Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak, 2020 başkanlık seçimleri için aday olan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturmasını istediği iddia edilmişti. Demokratlar bu iddia üzerine Trump'ın görevden alınması için azil soruşturması başlatmıştı - WASHINGTON