Son Dakika Haberleri: ABD'de hüküm giyen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi
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ABD'de hüküm giyen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi

14 dakika önce

Halkbank'ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan davada mahkum edilen eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi

ABD'de hüküm giyen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi, System.String[]
Halkbank'ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan davada mahkum edilen eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme davasında baş şüpheli olarak 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.
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Amerika Birleşik Devletleri, İran, CEO, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:22 
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