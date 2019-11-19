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ABD'de hüküm giyen Rus casusa üst düzey kurumlarda iki iş teklifi birden yapıldı
6 saat önce
Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) casus olarak hüküm giyen ve 26 Ocak'ta sınır dışı edilen Maria Butina'ya bir değil, iki iş teklifi getirdi
Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) casus olarak hüküm giyen ve 26 Ocak'ta sınır dışı edilen Maria Butina'ya bir değil, iki iş teklifi getirdi.
Butina'ya ilk iş teklifi Rus İnsan Hakları Komiserliği'nden yapıldı. İnsan Hakları Komiseri Tatyanan Moskalkova teklifi yaparken "Sizi yurtdışındaki yoldaşlarımızı savunan grubumuzda çalışmaya davet ediyoruz. Eminim beraber yurtdışında zor durumlara düşen kişiler için büyük iyilikte bulunabiliriz" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:34
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