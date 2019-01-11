ABD'de Hükümet 20 Gündür Kapalı: Bundan Sonra Ne Olacak?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika sınırına inşa etmek istediği duvara Kongre'den 5 milyar dolarlık ek ödenek talebine Demokratlar'ın onay vermemesi nedeniyle federal hizmetler 22 Aralık'tan bu yana durduruldu, hükümet kısmen kapandı. Bu durum bu hafta sonu da devam ederse ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasına tanık olunacak. Peki, Trump'ın önünde hangi seçenekler var?Trump ABD-Meksika sınırını ulusal güvenlik krizi ilan ederken Demokratlar da onu sunni bir tehdide karşı Amerika'yı rehin almakla suçluyor.Sınırda duvar inşa edilmesi için Trump'ın talep ettiği 5 milyar dolarlık ek ödeneğin onaylanması konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle ABD hükümeti 20 gündür kısmen kapalı.Peki, Trump'ın önünde hangi seçenekler var?1- Trump ulusal acil durum ilan edebilirSalı günkü konuşmasında Trump'ın bunu yapmasına ramak kalmıştı. Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders, gazetecilere Çarşamba günü yaptığı açıklamada acil durum ilanının "kesinlikle hala masada olduğunu" söyledi.Trump Başkanlık yetkilerini kullanarak Kongre'yi bypass edip duvarın inşasını askeri kaynaklardan karşılayabilir. Ancak bu durumda da tam olarak hangi yetkileri kullandığına dair Kongre'ye bilgi vermesi gerekiyor.Kongre bunu Senato ve Temsilciler Meclisi'nde oylayarak geçersiz kılabilir, ancak acil durum statüsünün iptali için de Trump'ın imzası gerekiyor.Trump'ın, buna izin vermesi mümkün görünmüyor; hükümetin iki kanadı arasında yasal bir mücadele başlayabilir.Ancak yasalar ve bugüne kadarki mahkeme kararları başkanın lehine olabilir.Trump, cevap verilmesi gereken bir kriz olduğundan söz ederken haftada 300 ABD vatandaşının eroinden öldüğünü ve bunun yüzde 90'ının Meksika'dan geldiğini öne sürüyor.Eroinin neredeyse tamamının Meksika'dan geldiği doğru, ancak uyuşturucu girişi kaçak değil yasal sınır kapılarından olduğu için duvar etkili bir çözüm olmayacak.Seçim öncesi dönemde Trump'ın böylesine tartışmalı bir konuda kendi partisinden tam destek alması da pek mümkün görünmüyor.BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, Trump'ın Demokratlarla müzakerelerde ağırlığının azaldığına, "ulusal acil durum" kartına bazı muhafazakarların bile kötü örnek oluşturacağı gerekçesiyle sıcak bakmadığına dikkat çekiyor.2- Trump Kongre ile anlaşabilirTrump hükümetin kapanması konusundaki çıkmazı aşmak için Çarşamba günü Beyaz Saray'da kongre liderleriyle görüşmüş, ancak Demokratlar duvarın finanse edilmemesi konusundaki kararlılığını sürdürmüştü.Senato'daki Demokratlar Salı günü tepki olarak Orta Doğu ile ilgili bir yasa tasarısını reddettiği gibi, hükümetin kapanmasına tepki olarak diğer yasa tekliflerini de bloke edebilir.Meksika ile sınırı olan bölgelerden seçilen dokuz temsilcinin tümü, aralarında bir Cumhuriyetçi de olmak üzere, Trump'ın kurmak istediği duvara karşı çıkıyor.Zucher'e göre, hükümetin kapanması uzadıkça Trump'ın Kongre'deki Cumhuriyetçileri kontrol altında tutması zorlaşacak.Duvar için ek ödenek olmaksızın hükümetin açılması çağrısı yapan Demokratları destekleyen Cumhuriyetçi temsilcilerin sayısı artabilir.Hali hazırda ABD'de bulunan kayıtsız göçmenler konusunda Cumhuriyetçiler Demokratlara herhangi bir teklif götüremezse, duvar finansmanı konusunda net bir ifade içermeksizin yeni bir sınır güvenlik fonu gündeme getirilebilir.3- Hükümetin kapanması devam edebilirTrump ve temsilciler uzlaşmaya varamazsa bu hafta 800 bin federal kamu çalışanı maaş alamayacak.Bunların birçoğunun işine geçici olarak son verildi, ancak zorunlu görülenler 22 Aralık'tan bu yana çalışmaya devam ediyor.Mevcut durum bu hafta sonu da devam ederse ABD tarihinde en uzun süreli hükümet kapanması gerçekleşmiş olacak.Çok sayıda kamu çalışanı maaş alamayacağı için zor durumda ve geçinebilmek için başka işlere bakmak zorunda kalabilecekler.Hükümetin kısmi kapanması çok sayıda Amerikan vatandaşını ve genel olarak ekonomiyi olumsuz etkiliyor.