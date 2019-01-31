ABD'de Hükümet Açıldı, İşler Başladı

ABD'de 22 Aralık'tan beri kapalı olan Federal Hükümet, Başkan Donald Trump'ın imzasıyla üç haftalığına geçici olarak açıldı.

ABD'de 22 Aralık'tan beri kapalı olan Federal Hükümet, Başkan Donald Trump'ın imzasıyla üç haftalığına geçici olarak açıldı. Gelir İdaresi Servisi (IRS) gibi devlet kurumlarının da kapalı kaldığı bu sürecin ABD ekonomisine zararı ise 6 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.



ABD'de 22 Aralık'tan beri kapalı olan Federal Hükümet 35 gün sonra Başkan Donald Trump'ın imzasıyla üç haftalığına geçici olarak açıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerin geçişini engellemek maksadıyla Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için Kongre'den talep ettiği 5,7 milyar dolarlık ek ödenek Temsilciler Meclisi'nde reddedilmişti. Bunun üzerine Başkan Trump hükümeti geçici olarak kapatmış, devlet kurumları çalışmayı durdurmuştu. ABD bürokrasisinin sekteye uğramasının ülkeye maliyeti ise 6 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Oluşan ekonomik tahribatı dindirmek adına Başkan Trump tarafından geçici süreliğine hükümetin açılmasıyla birlikte devlet kurumları da tekrar çalışmaya başladı.



Devlet dairelerinin normal seyrinde işlemeye başlamasıyla birlikte ülkedeki ticari faaliyetler de normalde döndü. Özellikle ABD'de iş yapan Türk firmaları uzun süredir Gelir İdaresi Servisi'nin (IRS) açılmasını bekliyordu. İşletme ve şirket sahiplerinin çoğu yerde ihtiyaç duyduğu İşveren Vergi Kimlik Numarası (EIN) ve Bireysel Vergi Mükellefi Kimlik Numarası (ITIN) hükümetin açılmasıyla birlikte artık alınabilecek.



Konuyla ilgili açıklama yapan ABD'de şirket kurma ve kurma danışmanlığı firması amerikadasirket.com'un Türkiye temsilcisi Samet Oynamış, ABD'de Başkan Trump ile Kongre'nin bir an önce kalıcı olarak anlaşması gerektiğini söyledi.



"ABD'de bürokrasi ülkemizden biraz daha farklı"



Oynamış, "ABD'de ticari faaliyetlerin sürdürebilmesi için EIN ve ITIN numaraları oldukça önemli. Zira banka hesabı açmaktan tutun vergi beyanına kadar birçok konuda bu numaralara ihtiyaç duyuluyor. Lakin hükümetin uzun süredir kapalı kalmasından dolayı ABD'deki yabancı iş adamları bir hayli zorlanıyordu" ifadelerini kullandı.



Uzun süren bekleyişin ardından birkaç gündür yoğun talep aldıklarını belirten Oynamış, "İş adamlarımızı mağdur etmemek adına eyalet ve Gelir İdaresi Servisi (IRS) nezdinde bir ekip oluşturarak vergiyle alakalı prosedürleri işletmeye başladı. Şirket olarak olarak Amerika'da banka hesabı açmaktan vergi danışmanlığına kadar birçok konuda hizmet veriyoruz. ABD'de bürokrasi ülkemizden biraz daha farklı. İş adamlarımız bu işleyişi çözerek vakit kaybetmesinler. Onlar işlerine odaklansınlar, biz ABD'de onlar için çözüm ortağı olmaya hazırız" dedi. - İSTANBUL

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