ABD'de hükümet kapandı, Ankara büyükelçiliği twit atmayı durdurdu
16 dakika önce
ABD'de hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanması nedeniyle Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabının düzenli olarak güncellenmeyeceği bildirildi.
ABD
'de hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanması nedeniyle Ankara
Büyükelçiliğinin Twitter
hesabının düzenli olarak güncellenmeyeceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:59
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