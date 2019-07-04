ABD'de içki deposunda yangın: 45 bin varil viski zarar gördü
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), bir viski deposunda çıkan yangında 45 bin varil içki zarar gördü, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Şirketten yapılan açıklamaya göre felakete yıldırım düşmesinin neden olduğu sanılıyor.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:07
'nde (ABD), bir viski deposunda çıkan yangında 45 bin varil içki zarar gördü, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kentucky
eyaletinde, Jim Beam firmasına ait fabrikanın iki deposunu salı gecesi alevler sardı. İtfaiye
ekipleri yangını kontrol altına alana kadar depolardan biri tamamen yandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre felakete yıldırım düşmesinin neden olduğu sanılıyor.
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