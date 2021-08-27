ABD'de Ida kasırgası, Katrina'dan 16 yıl sonra Louisiana'yı tehdit ediyor - Son Dakika

ABD'de Ida kasırgası, Katrina'dan 16 yıl sonra Louisiana'yı tehdit ediyor

NEW Tropik fırtına Ida'nın hafta sonu "kategori 3" kasırgaya dönüşerek Louisiana'yı vurmasından endişe ediliyor.

NEW Tropik fırtına Ida'nın hafta sonu "kategori 3" kasırgaya dönüşerek Louisiana'yı vurmasından endişe ediliyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Keymen Adaları'ndan geçen tropik fırtınanın Meksika Körfezi'nin güneydoğusunda kategori 3 seviyesinde bir kasırgaya dönüşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Uzmanlar, bölgeye 16 yıl önce vuran Katrina'dan sonra Ida'nın da özellikle New Orleans için önemli tehlike oluşturabileceğine dikkati çekti. Louisiana'nın güneydoğusu, Mississippi kıyıları ve Alabama eyaletinin hafta sonu ve pazartesi günü 40-50 santimetre yağış almasını beklediklerini bildiren Ulusal Kasırga Merkezi, fırtına dalgası nedeniyle sel oluşabileceği uyarısında bulundu. Kategori 5 şiddetinde olan Katrina Kasırgası 2005'te Louisiana'da, New Orleans ve çevresinde 1800 kişinin ölümüne ve 125 milyar dolar hasara yol açmıştı.

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