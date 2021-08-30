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ABD'de Ida Kasırgası'nda 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı - Son Dakika

ABD'de Ida Kasırgası'nda 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı

30.08.2021 14:37

ABD'nin Louisiana eyaletinde karaya ulaşan Ida Kasırgası nedeniyle 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

ABD'nin Louisiana eyaletinde karaya ulaşan Ida Kasırgası nedeniyle 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Küba'da kategori 1 seviyesinde etkili olan ve Meksika Körfezi üzerinde ilerlediği sürede şiddetini artıran Ida Kasırgası, kategori 4 seviyesinde ABD'nin Louisiana eyaletinde karaya ulaştı. Şiddetli rüzgarın okyanusta yüksek dalgalara neden olduğu belirtilirken, dalgaların karaya taşması sonucu birkaç ağacın yıkıldığı ifade edildi. Kasırga nedeniyle Louisiana'da 100 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandığı ve elektrikli pompaların çalıştırılamadığı aktarıldı.

Yetkililer, Ida'nın ani bir şekilde Meksika Körfezi'nde güç kazanarak kategori 4 seviyesine ulaşması nedeniyle eyaletin en büyük kenti New Orleans'ta tahliye organizasyonu için yeterli zaman kalmadığını bildirdi. Bu nedenle 390 bin nüfuslu şehirde bulunan sığınaklar korona virüs salgınına rağmen açıldı. Bölgede kasırganın etkisiyle sel ve su baskınları olacağı öngörülürken, bölge sakinlerine uzun süreli elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısı yapıldı. En az 3 gün boyunca yeterli olacak yiyecek ve su stoklama çağrısında bulunuldu. New Orleans'taki Luis Armstrong Havaalanı'nda tüm uçuşlar iptal edildi.

ABD Başkanı Joe Biden daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, Ida'nın çok çok tehlikeli bir fırtınaya dönüştüğünü belirterek federal hükümetin bölgeye yardım etmeye hazır olduğunu söylemişti.

KATRİNA KASIRGASI'NDAN DAHA GÜÇLÜ

New Orleans şehrini kategori 3 seviyesinde vuran Katrina Kasırgası'nın 16'ncı yıl dönümünde, şehir bu sefer de Ida'nın tehdidi altında. Katrina Kasırgası nedeniyle şehrin yüzde 80'ini su basmış bin 800'den fazla can kaybı yaşanmış, 100 milyar dolardan fazla maddi hasar meydana gelmişti.

Katrina Kasırgası ile aynı günde karaya ulaşan Ida Kasırgası'nın şiddetli rüzgar ve okyanus kıyısında yüksek dalgalara sebep olarak bölgede yıkıcı olması bekleniyor. Saatteki hızı 240 km'ye ulaşan şiddetli rüzgar ile birlikte ilerleyen Ida'nın 16 yıl önce etkili olan kategori 3 seviyesindeki Katrina Kasırgası'ndan daha güçlü olduğu görülüyor.

Ida Kasırgası'nın bugün Luisiana, Alabama ve Mississippi eyaletlerinde şiddetli fırtına şeklinde etkisini göstermesi beklenirken ara ara şiddetli hortumların da görülebileceği ifade edildi.

ON BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Louisiana Valisi John Bel Edwards, Ida'nın son 150 yılda eyaleti vuran en büyük fırtınalardan birine sebep olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Komşu Mississippi eyaleti Valisi Tate Reeves ise kasırga sebebiyle eyalette olağanüstü hal ilan etmişti. Meksika Körfezi'ndeki 80'den fazla petrol kuyusu da tahliye edilirken bölgenin petrol ve gaz üretiminin yarısı durdurmuştu. Yetkililerin Louisiana'da tahliye kararına uyan on binlerce kişi adeta kaçarak eyaleti terk etmiş, trafikteki yoğunluk nedeniyle bazı otoyollarda tıkanma olmuştu.

(Saim Sevinç/İHA)

ABD'de Ida Kasırgası'nda 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı
ABD'de Ida Kasırgası'nda 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı
ABD'de Ida Kasırgası'nda 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı
ABD'de Ida Kasırgası'nda 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Meksika Körfezi, New Orleans, Louisiana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de Ida Kasırgası'nda 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı - Son Dakika


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