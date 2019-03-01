Son Dakika Haberleri: ABD'de İdam

ABD'de İdam

29 dakika önce

ABD'nin Teksas eyaletinde 30 yıl önce eski eşinin ailesini öldüren adamın ölüm cezası zehirli iğneyle infaz edildi.

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ABD'nin Teksas eyaletinde 30 yıl önce eski eşinin ailesini öldüren adamın ölüm cezası zehirli iğneyle infaz edildi.


Yetkililer, 1989 yılında cinayetten mahkum edilen 70 yaşındaki Billie Wayne Coble'ın Huntsville kentindeki eyalet hapishanesinde ölümcül dozda ilaçla idam edildiğini açıkladı.

Avukatı, Coble için verilen ölüm cezasının iptali için Temyiz Mahkemesine başvurdu fakat talebi geri çevrildi.

Coble, boşandığı eşinin babası Robert Vicha, annesi Zelda Vicha ve oğulları Bobby Vicha'yı ağustos 1989'da silahla vurarak öldürmüştü. Eski eşi Karen Vicha'yı kaçırmış daha sonra da serbest bırakmıştı.

Teksas eyaletinde 2018'de 13 kişi idam edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:34 Kaynak: AA

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