ABD'de idam cezasına çarptırılan ilk federal kadın mahkumun infazı durduruldu - Son Dakika

ABD'de yaklaşık 70 yıl sonra ilk kez idam cezası alan "Lisa Montgomery" adlı kadının bugün gerçekleştirilmesi beklenen infazı durduruldu. Montgomery'nin akıl sağlının yerinde olmadığı, kendisine verilen cezanın gerekçelerini anlamasının mümkün olmadığı ifade edildi.

ABD'nin Indiana eyaletinde federal hakim, ülkede idam cezası alıp uygulanması için bekleyen ilk kadın olan Lisa Montgomery'nin idamını geçici olarak durdurdu. Söz konusu karar, kadına zehirli iğne yapılmasına saatler kala geldi. Hakim James Hanlon, Montgomery'nin akıl sağlının yerinde olmadığını, devletin kendisine verdiği cezanın gerekçelerini anlamasının olanaksız olduğunu vurgulayarak önce bir yeterlilik duruşması yapılması gerektiğini belirtti. Hanlon, "Montgomery'nin şu anki zihinsel durumu gerçeklikten o kadar uzak ki devletin verdiği infaz kararının gerekçesini anlayamıyor. Mahkeme, zamanı geldiğinde ayrı bir kararla duruşma için bir saat ve tarih belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

Montgomery'nin avukatları kararı memnuniyetle karşıladı. Avukat Kelley Henry yaptığı açıklamada, "Mahkeme, Lisa Montgomery'nin infazını durdurmakta haklıydı. Mahkemenin tespit ettiği gibi Montgomery, yetersizliğini güçlü bir şekilde gösterdi" dedi.

Öte yandan cinayetten hüküm giyen Lisa Montgomery, 2004'te Missouri eyaletinde hamile bir kadını boğarak karnını kesip bebeğini kaçırmıştı.

(İHA)