ABD'de iki askeri helikopter çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de iki askeri helikopter çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

28.04.2023 10:32
ABD'de iki askeri helikopter çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Alaska'da eğitim uçuşu yapan iki Boeing AH-64 Apache tipi askeri helikopter çarpıştı. Kazada en az 3 asker hayatını kaybetti ve 1 asker yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor. Hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Bu, son aylarda ABD ordusunda meydana gelen birkaç helikopter kazasından biri.

ABD'nin Alaska eyaletinde iki askeri helikopterin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alaska'da eğitim uçuşu yapan Boeing AH-64 Apache tipi 2 askeri helikopter çarpıştı. Kazada en az 3 askerin öldüğü ve 1 askerin yaralandığı belirtildi. ABD ordusundan yapılan açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Tümgeneral Brian Eifler konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kazanın askerlerin aileleri, silah arkadaşları ve ordu için acı bir kayıp olduğunu ifade ederek askerlerin aileleri için ordunun tüm kaynaklarının seferber edildiğini söyledi.
Hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin henüz açıklanmadığı belirtildi.
Alaska'da Şubat ayında bir Apache tipi helikopter takla atmış ve 2 asker yaralanmıştı. Mart ayında ise ABD ordusuna ait 2 Black Hawk tıbbi tahliye helikopteri Kentucky eyaletinde gece eğitim tatbikatı sırasında çarpışarak düşmüş ve 9 asker ölmüştü. - ALASKA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de iki askeri helikopter çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Son Dakika! Sudan'a giden Türk tahliye uçağına ateş açıldı
10:37 Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kent'i kadrosuna katmak için hamle yaptı
10:32 Deniz Seki son halini paylaştı, görenler Hadise ve Demet Akalın'a benzetti
10:32 1 kuruş bonservis ödemeden bomba transfer! Fenerbahçe'den Kent sürprizi
10:22 Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a tepki gösterdi: Bu kadar siyasallaşmayın sevgili Haluk Bey
10:16 Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a "Atatürk Havalimanı" tepkisi: Bu kadar siyasallaşmayın sevgili Haluk Bey
10:12 Bolu ve Düzce'de nisan ayının sonunda yüksek kesimler beyaza büründü
10:05 Bolu ve Düzce'de nisan sonunda kar sürprizi! Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı
10:02 Trump'tan Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anlara gönderme!
09:56 Trump, Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anları taklit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2023 11:06:04. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de iki askeri helikopter çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement